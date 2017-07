L'arte di Chicago in mostra alla Fondazione Prada: dal 20 ottobre al 15 gennaio

Dal 20 ottobre al 15 gennaio la Fondazione Prada presenta un progetto artistico svillupatosi a Chicago nel secondo dopoguerra.

Tre tappe tematiche a cura di Germano Celant - Leon Golub, H. C. Westermann e Famous Artists from Chicago.1965-1975 - mostrano una pittura figurativa impegnata politicamente e per questo rifiutata dalla cultura dominante, più interessata all'astrattismo.

Acrilici su tela, fotografie e sculture testimoniano lo sviluppo della corrente artistica nata attorno allo School of the Art Institute of Chicago, ovvero fuori dai circuiti ufficiali.