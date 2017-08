Chilly Gonzales & Kaiser Quartett: il 10 novembre al Conservatorio

Venerdì 10 novembre, nell'ambito di JazzMi, il Conservatorio di Milano ospiterà il concerto di Chilly Gonzales e del Kaiser Quartett.

Il pianista, compositore, saggista e produttore canadese Jason Beck, in arte Chilly Gonzales, si era esibito in città in occasione del concerto di apertura di Piano City Milano, riscuotendo un grande successo.

Intrattenitore brillante oltre che musicista viruoso, Gonzales si è guadagnato un Grammy Award e ha stabilito il record di performance da solista più lungo di sempre. Ad affiancare l'artista, che come scrivono gli organizzatori "si presenterà in vestaglia di seta con monogramma e pantofole su misura", Martin Bentz (cello), Adam Zolynski (violoncello), Jansen Folkers (violoncello), Ingmar Süberkrüb (viola) e Joe Flory (batteria).