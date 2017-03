Chine e acquerelli - Mostra di dipinti dei pittori L.Spreafico e A.Rusconi

Lo spazio espositivo "Rusconi Spreafico Expo" di Cinisello Balsamo, Via XXV Aprile 15, organizza un nuovo evento-mostra che si compone di oltre 30 disegni a china colorati ad acquerello, tecnica nella quale entrambi gli artisti si sono piacevolmente impegnati realizzando una significativa collezione di opere. I colori forti avvampano i dipinti di Leonardo Spreafico valorizzando i decisi tratti del disegno a china, mentre le tinte tenui contraddistinguono i lavori di Ada esaltandone eleganza e raffinatezza delle forme. Stili diversi che si coniugano in un aggraziato insieme per regalarci emozioni gradite agli occhi e all'anima. Orari di apertura: da mercoledì a sabato 10.00-13.00 e 16.00-20.00, domenica mattina 10.00-13.00, domenica pomeriggio su appuntamento (tel. 347-3390110), chiuso il lunedì e martedì.