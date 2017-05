Fino al 7 maggio alla Fabbrica del Vapore "Chinese Art Festival"

Fino al 7 maggio la Fabbrica del Vapore ospiterà Chinese Art Festival, la manifestazione che omaggia la cultura cinese attraverso spettacoli, esposizioni d'arte ed esibizioni tematiche.

Ad aspettare il pubblico: performace di danza, musica e opera; mostre di calligrafia; dipinti, antiquariato e abiti tradizionali; dimostrazioni di arti marziali. Gli eventi e le mostre si terranno lungo l'arco di tutta la giornata; mentre gli spettacoli sul palco si svolgeranno dalle 14 alle 19. In programma anche laboratori per bambini. L’ingresso a tutte le performance sarà gratuito. Per maggiori informazioni: info@diamocilamano.it.