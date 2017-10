"Chiostro in fiera": fino all'8 ottobre mostra mercato al Museo Diocesano

Fino a domenica 8 ottobre al Museo Diocesano si tiene Chiostro in fiera, la mostra mercato con creazioni artigianali, gastronomia e piante autunnali.

Previste anche attività gratuite per tutte le età -tra laboratori artistici per bambini, corsi per la cura del bonsai e degustazioni- e visite ai Chiostri di Sant'Eustorgio (intero 6 euro, ridotto 4 euro). Domenica 8 ottobre inoltre, dalle 12:30 alle 15, è possibile fermarsi per un ricco brunch all'aperto (prenotazione consigliata: 3402763001, chiostrobistrot@gmail.com).