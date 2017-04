Tatuaggi, Ligastory e spettacoli: a Chiuduno torna "Tattoo week-end" 2017

A Chiuduno (Bergamo) è tutto pronto per "Tattoo week-end". Sabato 29 aprile prenderà il via la nuova edizione primaverile del festival del tatuaggio, che proseguirà sino a lunedì primo maggio al centro fiere, in via Martiri della Libertà.

Gli orari di apertura saranno dalle 10 alle 24, con possibilità di tatuarsi in fiera, con la presenza di 160 tatuatori da tutta Italia. In programma ci sono tre giornate ricche di iniziative, con concerti, 16 birrifici artigianali, spettacoli con moto stunt di acrobazie, animazione latina e pole dance.

Ecco il programma.

SABATO 29 APRILE:

- Alle 10 apertura;

- alle 11, alle 14.30 e alle 16 pole dance e danze acrobatiche;

- dalle 15 alle 17 "The hula baby", gruppo rockabilly;

- dalle 15.15 alle 17 "Stunt rider", spettacolo delle moto;

- alle 18 "Tattoo contest";

- alle 21 concerto dei "The inside out", tributo ai Pink Floyd;

- alle 21.45 "Stunt rider", spettacolo delle moto";

- alle 22 Pole dance e danze acrobatiche.

DOMENICA 30 APRILE:

- Alle 10 apertura;

- alle 11, alle 14, alle 16 e alle 22 pole dance e danze acrobatiche;

- alle 11.30, alle 15.15 e alle 17 "Stunt rider", spettacolo delle moto;

- alle 15 "Sensacion latina"; spettacolo latino-americano;

- alle 18 "Tattoo contest";

- alle 21 concerto dei Ligastory, tributo a Ligabue;

- alle 21.45 "Stunt rider", spettacolo delle moto.



LUNEDI' 1° MAGGIO: