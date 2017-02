Choco Milano 2017

L'Associazione Arti Libere con il patrocinio del Comune di Milano, in collaborazione con Confesercenti, organizza nelle giornate del 9, 10, 11, 12 marzo l'edizione primaverile di ChocoMilano 2017 "Festa del Cioccolato Artigianale". L'evento negli anni passati ha suscitato in molte città un notevole interesse ed afflusso di pubblico. La manifestazione si svolgerà in zona Navigli, sull'alzaia Naviglio Pavese, e Vie limitrofe La "Festa del Cioccolato", è un evento che ruota tutto attorno ai laboratori didattici ed all' intrattenimento di grandi e bambini, verrà quindi realizzata una tensostruttura all' interno della quale troveranno spazio i vari maestri che si occuperanno dei laboratori didattici, nonché, in alcuni momenti, anche gli artisti che hanno il compito di animare levento. L' esposizione, invece, conta ad oggi più di 30 gazebo al' linterno dei quali i Maestri cioccolatieri esibiscono i loro prodotti artistico-gastronomici ed offrono, in degustazione e in vendita, il meglio della propria produzione. Sarà quindi possibile acquistare direttamente presso i banchi d'esposizione tantissime prelibatezze rigorosamente di cioccolato dagli antichi attrezzi dei mestieri alle riproduzioni dei più famosi personaggi dei cartoni animati. Per i più piccoli da Venerdi pomeriggio a Domenica sarà presente Willy Wonka, il nostro personaggio di punta, mago-illusionista abile nelle trasformazioni del cioccolato oltre che conoscitore della storia delle fave di cacao e della loro lavorazione; sarà presente per intrattenere i bambini nella lavorazione del cioccolato. Il laboratorio inoltre, sarà gestito da abili maestri cioccolatieri, che illustreranno tutto il processo di lavorazione di questo magico prodotto che da semplice frutto viene trasformato con abili lavorazioni in sapore, colore, profumo e soprattutto "Gusto". I laboratori didattici e lo showcooking, sono percorsi dedicati a ragazzi e agli adulti dove, attraverso documentazione fotografica, spiegazioni, lavorazioni in loco e percorsi tattili sarà possibile appassionarsi a questa nobile arte o più semplicemente trascorrere piacevoli giornate che suscitano molta curiosità e voglia di sapere. Per prenotarsi scrivere una mail a: prenotazioni@chocomilano.it