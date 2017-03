"Cioccolandia 2017": il 26 marzo show cooking, degustazioni e sculture

Domenica 26 marzo nel centro storico di Cinisello Balsamo (MI) si terrà Cioccolandia 2017, la manifestazione organizzata in collaborazione con familydays.it che ha per protagonista il cibo più buono che ci sia.

L'intera giornata sarà dedicata al cioccolato, tra dimostrazioni culinarie, laboratori per tutte le età, sculture e fontane, un'area gioco per i più piccoli e animazione a cura degli Oompa Loompa della Fabbrica del cioccolato, che organizzeranno una caccia al tesoro per trovare il biglietto magico di Willy Wonka.