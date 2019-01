Christian meyer show per emergency

Viaggio alla scoperta di storie e musiche appassionanti per bambini, ragazzi e adulti.



Christian Meyer, batterista del gruppo “Elio e le Storie Tese”, è riconosciuto dagli addetti ai lavori come uno tra i migliori batteristi italiani, sia per la tecnica che per la versatilità.

La giusta notorietà è dovuta alle sue grandi capacità musicali ed umane che rendono gli incontri con lui davvero unici.



Ingresso € 10 di cui 7 donati a Emergency - bambini fino a 13 anni ingresso gratuito.

I fondi raccolti andranno a sostegno di Emergency per il Centro pediatrico del campo profughi Mayo in Sudan.



INFO: milano.zona4@volontari.emergency.it