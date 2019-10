Ci ho le sillabe girate! dramma dislessico per giovani attori

In chiusura della settimana nazionale dedicata alla dislessia, lo spettacolo torna al Teatro Officina dove è nato e da sempre fa sold out.

“Ci ho le sillabe girate” ha un significato particolare per le famiglie, per i ragazzi, gli educatori e gli psicologi che affrontano nella vita quotidiana il tema della dislessia: si può parlare di questo disturbo neurologico con ironia – come si fa in questa commedia – e entrando nel merito dei problemi durante il dibattito che segue lo spettacolo, dibattito al quale partecipano gli attori dislessici che vi recitano.



Lo spettacolo vede sul palco alcuni giovani attori dislessici, “veri unici protagonisti” della scena e della loro vita. La vita di tutti i giorni che perde e prende forma, scorrendo libera in una stanza nella quale tre ragazzi parlano e si raccontano, giocando con un linguaggio e un ritmo serrato. Una giornata come le altre: chiacchiere sul presente, idee per il futuro, risate, ricordi, silenzi, scontri, birra, pizza e dislessia.



Con Francesco Bianchi, Sebastian Luque Herrera, Stefano Grignani, Pietro Versari | Drammaturgia di Alberto Cavalleri | Scena di Paola Rivolta |

Regia di Enzo Biscardi



Produzione Teatro Officina

In collaborazione con AID sezione di Milano – Associazione Italiana Dislessia

