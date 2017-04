"Cià che girum" - Street food a Paullo

La Passione é la parola chiave del nostro lavoro!" by Eventiamo Grp. Ed è tra arte e commercio, tra passeggio ed incontro che nel cuore pulsante di Paullo (MI) arriva la manifestazione CIA' CHE GIRUM. Per il sud-est della Provincia Milanese sarà un week end di fuoco quello del 13 Maggio e 14 Maggio 2017. Una esposizione di strada ad alta qualità, formata da protagonisti del proprio settore aperta a tutti i generi Food - No Food ed intrattenimento. Per 2 giorni le vie del Centro si animeranno dei colori delle tende e delle bancarelle per offrire al pubblico quanto di meglio l'Artigianato Nazionale ha da offrire. Truck Food che daranno valore con la loro presenza offrendo qualcosa di speciale da condividere con le loro specialità e le loro capacità di abbinare sapori e gusto in quel che preparano. Artigiani che trasferiscono la loro creatività dal cuore all'oggetto finito. Non chiamatelo ...il solito Mercatino ma Passion & Food. Eventiamo ...ci a Paullo!!