Ciacerem on ciccinin - Omaggio a Radio Milano - spettacolo di musica, prosa e cabaret

DOMENICA 20 GENNAIO ORE 16.00

TEATRO SANT'ANDREA

VIA CREMA 22 MILANO



È un nostalgico ed intelligente omaggio a quel felice periodo quando ogni regione italiana aveva una propria compagnia di prosa che si esibiva, ogni domenica, nel dialetto locale, regalando ai radioasocltatori divertenti scenette, poesie, canzoni e notizie. “RADIO MILANO” in quegli anni aveva lanciato molti programmi di questo tipo: “SETTE GIORNI A MILANO” – “TIRA E MOLLA” – “IL GAZZETTINO PADANO” (tuttora in onda), ma il più noto, lo “storico”, che ancora oggi è rimasto nel cuore e nella memoria degli spettatori che hanno superato gli “anta”, è senz’altro “CICIAREM ON CICCININ” con le avventure del Gregorio e della Francesca, ideate da Attilio Carosso. Gli interpreti dell’epoca erano Mario De Angeli e la grande Evelina Sironi.



Lo spettacolo rievocherà quei momenti: un’allegra e romantica passeggiata attraverso monologhi, scenette, poesie, ricordi storielle e tante canzoni milanesi.



Prevendite a partire da sabato 12 gennaio dalle 17.30 alle 19.00 presso la biglietteria del teatro in via Crema 22 Milano



Per info:

info@teatrosantandrea.com

cell 346 6596715