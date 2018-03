"Cibo a regola d'arte": fino al 25 marzo all'Unicredit Pavilion incontri, laboratori e degustazioni

Cibo a regola d'arte, l'evento dedicato alla cucina, a cura di Corriere della Sera, arriva all'Unicredit Pavilion dal 23 al 25 marzo.

Le novità della buona tavola vengono presentate al pubblico da chef, produttori, pasticceri, maestri pizzaioli, panificatori, scrittori ed esperti di gastronomia. Per tre giorni dimostrazioni, lezioni, incontri e degustazioni vedono protagonista il cibo. In programma anche laboratori per bambini.