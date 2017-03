"Cibo a regola d'arte": dal 31 marzo al 2 aprile all'Unicredit Pavillon Cannavaciulo, Knam, Borghese e altri chef da tutto il mondo

Cibo a regola d'arte, la rassegna a cura del Corriere della Sera, sarà ospitata all'Unicredit Pavillon dal 31 marzo al 2 aprile.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, avrà per tema Le parole del gusto, trattando di cucina e alimentazione a partire dai concetti e dalle idee che vi stanno alla base. In programma incontri, dimostrazioni culinarie, laboratori per adulti e bambini in compagnia di esperti di gastronomia, scrittori artisti e, soprattutto, dei migliori chef di tutto il mondo.

Tra gli ospiti speciali: Niko Romito, Giovanni e Nadia Santini, Josean Alija, Antonino Cannavacciuolo, Corrado Assenza, Yoji Tokuyoshi, Davide Oldani, Alessandro Borshese, Ernst Knam e Giancarlo Morelli.