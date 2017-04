Cibo e agricoltura. Un binomio e una sfida tra passato e futuro

Aspetto culturale e aspetto nutrizionale sono da sempre moventi che hanno influito sul nostro rapporto con il cibo: i relatori analizzano le due tipologie di approccio che hanno caratterizzato l'agricoltura e la dieta monastica nel corso dei secoli. Un tema importante che influisce sulla scelta delle colture e sul modellamento del paesaggio agrario. Come affronta il tema e quali prospettive si pone il Parco Agricolo Sud Milano di fronte alle problematiche e alle sfide dell'agricoltura odierna? A seguire una visita guidata all'Abbazia e in esclusiva al refettorio quattrocentesco del complesso monastico di clausura normalmente interdetto al pubblico. Evento nell'ambito del progetto COGITA ET LABORA finanziato da Fondazione Cariplo nasce dalla sinergia tra Koinè Cooperativa Sociale onlus, il Monastero di S.Maria di Chiaravalle e Parco Agricolo Sud Milano, soggetti che conducono e promuovono la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale dell'Abbazia, del Mulino e del Parco. COGITA • Pane e vino nella tradizione monastica. Gabriele Archetti, docente Università Cattolica del sacro Cuore • La Regola di San Benedetto e il cibo. Padre Luciano Guglielmino, Abbazia di Chiaravalle • Il Parco Agricolo: l'attualità dell'agricoltura, fra salvaguardia e innovazioni. Piercarlo Marletta Parco Agricolo Sud Milano LABORA Visita guidata a tema: Cibo spirituale e cibo dell'anima, con visita esclusiva all'antico refettorio monastico, a cura di Koiné cooperativa sociale onlus.

