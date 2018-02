« E se il cibo a – cm 0 – migliorasse il nostro stile di vita » : questa è la domanda a cui il designer Alessandro Guerriero, risponderà attraverso l’innovativo progetto « Cibo Vestitivo », inserito all’interno della Mostra « 999 domande sull’abitare », presso la Triennale di Milano. Il format promosso da FeelingFood Milano, da MGM Alimentari e dall’Associazione Tam Tam ha l’obiettivo di stimolare il pensiero dei vari spettatori, provocandoli sul loro rapporto personale con il cibo, prevede la realizzazione di quattro abiti “food”.Una mostra viva e vitale, non solo per i particolari materiali utilizzati, ma anche perché i vestiti, ideati da quattro straordinari progettisti di NABA, la Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano saranno creati live, mentre un attore interagirà con l’abito, con il pubblico e con lo spazio arredato in tema.