Cigarettes After Sex: il 25 aprile al Fabrique

Martedì 25 aprile al Fabrique si terrà il concerto dei Cigarettes After Sex.

Attivi dal 2008 i Cigarettes, capitanati da Greg Gonzales, suonano ambient e indie pop e sono celebri per i loro memorabili live. Il primo EP del gruppo è uscito nel 2012; nel 2015 e nel 2016 invece sono stati pubblicati i singoli Affection, Keeping On Loving You e K.