Tuffi nelle acque gelide dei Navigli con costumi rétro: torna il Cimento Invernale

Tornano i tuffi nelle acque gelide del Naviglio in pieno inverno. È il Cimento dei Navigli, la tradizione meneghina che quest'anno dà appuntamento sabato 25 gennaio a mezzanotte e domenica 26 a mezzogiorno.

La manifestazione per nuotatori impavidi, scrivono gli organizzatori della Canottieri San Cristoforo, nacque "nel lontano 1895 grazie a Giuseppe Cantù che fondò proprio quell'anno la prima società di nuoto di Milano: la Rari Nantes con sede in una cascina al 'Restocco' proprio accanto al Naviglio Grande. La tradizione venne interrotta sul finire degli anni '70 e fu riportata in vita da Sergio Passetti, presidente della Canottieri San Cristoforo".

Il programma

Sabato 25 gennaio cinquanta intrepidi nuotatori, “I Leoni del Cimento”, si tufferanno nelle gelide acque del Naviglio allo scoccare della mezzanotte dai pontili della Canottieri San Cristoforo. Domenica 26 gennaio alle ore 12, si terrà invece il tradizionale Cimento dei Navigli con altri cinquanta nuotatori pronti a gettarsi nelle acque del Naviglio con tanto di cuffia e costume d’epoca.



L’evento 'Cento per il cimento', antica tradizione meneghina che si rinnova grazie alla canottieri San Cristoforo, è patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana di Milano, dal Municipio 6 e da Est Ticino Villoresi. "La sicurezza - scrivono gli organizzatori - sarà garantita dal Gruppo Sommozzatori Polizia Locale, la scuola Italiana salvataggio Sogit Lombardia (soccorso in acqua con cani e moto d’acqua) e alcuni assistenti bagnanti, inoltre ci sarà in loco un ambulanza con medico rianimatore".

Il ritrovo per gli audaci partecipanti è previsto con un’ora e mezza di anticipo nella sede della Canottieri San Cristoforo, sull’Alzaia Naviglio Grande 122, dove tutti indosseranno costumi d’epoca e cuffie forniti dall'organizzazione. L’assistenza sarà garantita dalla presenza in acqua e sulle sponde di personale specializzato. Per iscrizioni e per maggiori informazioni contattare la segreteria della Canottieri San Cristoforo 024239097 mail: info@canottierisancristoforo.it.