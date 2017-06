Monumentale Museo a cielo aperto: eventi di domenica 25 giugno 2017

Riparte la rassegna di appuntamenti gratuiti con il teatro, la musica, il cinema e le passeggiate tematiche al Cimitero Monumentale, promossa dal Comune di Milano e realizzata da Fondazione Milano Scuole Civiche. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 25 giugno dalle 10 alle 13. Per tutta la mattinata in sala conferenze saranno proiettati cortometraggi realizzati dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Dodici esercizi di stile realizzati all’interno del Laboratorio di Fotografia Cinematografica nell’anno accademico 2015/16, che si ispirano ed elaborano gli elementi visivi, le suggestioni di luce e i temi ricorrenti nella filmografia del maestro Luchino Visconti: i pranzi famigliari, gli amori difficili, i complicati rapporti madre figlio-amante. Un’aristocrazia decadente che lascia il posto ai frivoli costumi della borghesia, il riferimento alla pittura in Senso, l’attività quotidiana di un pescatore scandita dai ritmi della natura de La Terra Trema, il suicidio e l’amore incestuoso di Le vaghe Stelle dell'orsa, la dominazione-conflitto carnale e psicologica tra una madre e il figlio da La caduta degli dei, un piano sequenza “teatrale” con le principali tematiche di Ludwig, sono alcuni dei temi scelti e resi per immagini dagli studenti.

Alle 10 e alle 10.30 dal piazzale esterno partiranno due visite guidate a cura dei volontari del Servizio Civile e del personale dipendente del Cimitero Monumentale. I percorsi, dal titolo “Il Monumentale al femminile” e “La scultura di Adolfo Wildt” saranno dedicati ad approfondire alcuni aspetti e curiosità all’interno del ricco patrimonio scultoreo custodito nel Cimitero Monumentale. Le visite guidate sono gratuite e prenotabili al gazebo a partire dalle ore 9.30 fino al raggiungimento del numero massimo previsto per gruppo.

Alle 11.15, all’interno del Famedio, andrà in scena un corto teatrale, scritto ad hoc e interpretato da diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Protagonista della breve pièce l’astronomo Giovanni Schiaparelli, che riposa al Monumentale e che, attraverso il rito del teatro, incontra i cittadini contemporanei. “Schiaparelli su Marte” (di Emanuele Aldrovandi, con Stefano Annoni, musiche di Roberto Dibitonto, regia di Luca Rodella) racconta la spinta verso i misteri del cosmo, la volontà di scoprire i segreti dell'universo e lo stupore nel poter vedere davvero con i propri occhi quello che possiamo solo immaginare con la fantasia.

Chiude la giornata il concerto Miles' Wave di Andrea Candeloro Trio (Andrea Candeloro – Pianoforte, Fabrizio Carriero – Batteria, Francesco Marchetti – Contrabbasso), in programma alle 12.15. I tre musicisti formatisi ai Civici Corsi di Jazz di Milano hanno dato vita a un progetto che ha come colonna portante la figura di Miles Davis. Il trio propone brani che possano ricondurre a questo grande personaggio, dando uno sguardo al Be-bop, alle canzoni che interpretò trasformandole in assoluti capolavori e a brani di autori che Miles ammirava profondamente.

La rassegna “Museo a Cielo Aperto” proseguirà ogni ultima domenica del mese fino a ottobre. Prossimi appuntamenti il 30 luglio e il 27 agosto dalle 10 alle 13, il 24 settembre e il 29 ottobre dalle 10 alle 18.