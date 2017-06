Il 10 luglio 2017 alle ore 1630, presso l’Ufficio di informazione di Milano del Parlamento Europeo in Corso Magenta 59, si terrà il workshop dal titolo “Cina-Ue: quale futuro per le relazioni sino-europee?” organizzato dal sito web Vivereliquido.it, con il supporto dell’Associazione ANGI (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese), della “Eu-China Culture and Economy Commission”, dell’Associazione “Il Secolo Urbano” e dell’”Istituto Italo Cinese”, allo scopo di affrontare un tema di strettissima attualità nel panorama internazionale, quello delle relazioni tra due delle principali realtà economiche, finanziarie, demografiche del mondo, la Repubblica Popolare Cinese e l’Unione Europea.



Il tema sarà affrontato grazie alla partecipazione di professionisti ed esperti che operano da anni nel contesto bilaterale. Con l’obiettivo di fornire un quadro completo ed esaustivo, la fase attuale delle relazioni sino-europee sarà analizzata dal punto di vista geopolitico, commerciale, finanziario e culturale.



Per informazioni scrivere a marco.bonaglia@vivereliquido.it