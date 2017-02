"Cineclub Family" prosegue al MIC tutte le domeniche dal 5 marzo al 2 aprile

Cineclub Family, la rassegna cinematografica per bambini e genitori, continua al MIC tutte le domeniche dal 5 marzo al 2 aprile.

In proiezione: Sing (5 marzo ore 15) storia del koala Buster e del talent show canoro da lui messo in piedi per risollevare il suo teatro caduto in disgrazia; Kubo e la spada magica (5 marzo ore 17), racconto di un giovane cantastorie che per sbaglio evoca uno spirito del passato; Palle di neve - Snowtime (12 marzo ore 15), resoconto di una gigantesca sfida a palle di neve; Il libro della giungla (19 marzo ore 15), cult Disney con il simpaticissimo Baloo, il pericoloso Shere Kahan e la saggia Bagheera; GGG - ll grande gigante gentile (26 marzo ore 15), pellicola di Spielbergh tratta dal libro omonimo di Roald Dahl che tratta dell'incontro tra la giovane Sophie e un gigante dal cuore tenero; Rock Dog (2 aprile ore 15), narrazione della vita di un cane pastore che si innamora della musica e decide di andare in città per realizzare il suo sogno.