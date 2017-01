"Cineclub Family" prosegue al MIC tutte le domeniche dal 15 al 29 gennaio

Domenica 15, 22 e 29 gennaio al MIC è in programma Cineclub Family, una selezione di film dedicati a bambini e genitori.

In proiezione: Il piccolo Nicolas e i suoi genitori (15 gennaio), pellicola francese del 2009 che traspone per la prima volta sul grande schermo la famosa striscia a fumetti nata nel 1959 dalla brillante penna di René Goscinny, co-autore di Asterix e di Lucky Luke; I Croods (22 gennaio, in foto), film d'animazione Dreamworks scritto da Chris Sanders, già autore dell'amatissimo Dragon Trainer, commedia preistorica su una famiglia di neandertaliani, sui loro legami e sul loro rapportarsi con le scoperte di un mondo in evoluzione; Alla ricerca di Dory (29 gennaio), seguito a lunga distanza di Alla ricerca di Nemo, una storia sulla diversità dove invertendo i ruoli saranno i due pesci pagliaccio ad aiutare la simpaticissima Dory.