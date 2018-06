Cinegustologia con il prof. Marco Lombardi

Grande evento per inaugurare la nuova stagione estiva di cinema all'aperto promossa dal Comune di Parabiago in collaborazione con lo Spazio Cinema Anteo di Milano e Villa Corvini.



Il 15 giugno sarà il prof. Marco Lombardi a presentare CINEGUSTOLOGIA®, l'associazioni di degustazioni gastronomiche al film THE POST, prima proiezione in calendario nella lunga estate parabiaghese. Sarà davvero un'esperienza insolita da non perdere perché la professionalità di Marco Lombardi nel saper presentare, associare pietanze e creare dibattito durante la visione del film, saprà essere coinvolgente e particolare.



La preparazione delle degustazioni sono offerte dal RISTORANTE LA FORNACE di San Vittore Olona con i prodotti locali a km zero e la preziosa collaborazione dello chef Vincenzo Marconi!



L'evento è stato pensato dall'Amministrazione comunale per presentare ufficialmente la nuova rassegna cinematografica di cinema all'aperto che si svolgerà, appunto, dal 15 giugno all'8 settembre 2018 (clicca qui per conoscere il calendario).



PASSAPAROLA! ...A UN EVENTO COSI' NON SI PUO' MANCARE!