Cinema all'aperto a Milano nel 2017: la mappa, tutti i film e gli orari

Cinema all'aperto a Milano nell'estate del 2017? Si può in diversi luoghi in centro e nelle periferie. La novità dell'anno è una collaborazione tra Sky e il Comune di Milano che ha prodotto il "Cinequartiere", una rassegna itinerante in diversi quartieri cittadini (due proiezioni per ogni quartiere scelto) con un truck e cento posti a sedere gratuiti.

Gli altri nomi ormai consolidati del cinema all'aperto nelle serate estive milanesi sono quelli di Arianteo (Spazio Cinema) e di Mare Culturale Urbano. Ma vediamo in dettaglio tutte le possibilità per i milanesi cinefili.

Tutti i luoghi del cinema all'aperto a Milano - Mappa

Tutti i luoghi del cinema all'aperto a Milano - Elenco

CityLife (Arianteo Spaziocinema), ingresso da largo Domodossola.

Chiostro dell'Incoronata (Arianteo Spaziocinema), c/o Anteo, via Milazzo.

Palazzo Reale (Arianteo Spaziocinema), piazza del Duomo.

Umanitaria (Arianteo Spaziocinema), via San Barnaba.

Fabbrica del Vapore (Arianteo Spaziocinema), via Procaccini.

Villa Ghirlanda (Arianteo Spaziocinema), Cinisello Balsamo.

Il programma della rassegna "Arianteo", presente a Milano da circa trent'anni, è consultabile sul web cliccando qui. Per quanto riguarda Villa Ghirlanda, il programma si consulta qui. Arianteo è presente anche a Monza, a Villa Reale. Il prezzo del biglietto intero è di 7,50 euro, ma sono previste alcune riduzioni. Gli orari degli spettacoli variano dalle 20.30 alle 21.45 a seconda del periodo.

Mare Milano (Mare Culturale Urbano), via Gabetti - Cascina Torrette.

Il programma di Mare Milano, ospitato nello spazio di Mare Culturale Urbano nella piazza di "Cenni di Cambiamento", è consultabile sul web cliccando qui. Il prezzo del biglietto intero è di 5 euro, ma sono previste alcune riduzioni. Gli spettacoli iniziano sempre alle 21.30.

Barona (Cinequartiere), piazza Donne Partigiane (28-29 luglio).

Giambellino (Cinequartiere), largo Gelsomini (23-24 agosto).

Parco Lambro (Cinequartiere), c/o Skate Park (3-4 agosto).

Rogoredo (Cinequartiere), piazza Santa Giulia (30-31 agosto).

Martesana (Cinequartiere), c/o Anfiteatro (9-10 agosto).

Bonola (Cinequartiere), via Kant (6-7 settembre).

Il programma di Cinequartiere (collaborazione tra Sky e il Comune di Milano) prevede due date per ognuna delle "location" prescelte ed è consultabile cliccando qui. Il biglietto è gratuito. Gli spettacoli iniziano alle 21.45.