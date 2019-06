Fim sotto le stelle: il cinema all'aperto presso "Il Centro" di Arese

Da sabato 8 giugno a venerdì 2 agosto dalle ore 21.30 presso Il Centro di Arese torna il cinema all’aperto, con ingresso gratuito, per tutti gli appassionati.

L'iniziativa

L’esclusiva iniziativa che prende vita con il patrocinio dei comune di Arese e la collaborazione del multisala "Le Giraffe", prevede un programma di 26 serate di cinema dedicate a diversi temi. Nell’area allestita all’esterno de Il Centro (ingresso 1 fronte Viridea), si potrà accedere gratuitamente fino all’esaurimento dei 360 posti previsti davanti ad un maxi schermo di 7X5 metri.

Sette settimane ricche di appuntamenti per soddisfare ogni preferenza che faranno riscoprire l’essenza magica della settima arte. Per animare le sere di inizio estate, basterà recarsi a Il Centro, e lasciarsi emozionare dalla magia del grande cinema.

Il palinsesto

Il palinsesto prevede: mercoledì serata dedicata ai film d'animazione per i pù piccoli ma anche per i grandi con la proiezione dei più bei cartoni animati degli ultimi tempi come "Angry Birds" o "Lego Movie II"; giovedì, film riservati a tutti gli appassionati dei classici sia italiani che internazionali con pellicole del calibro "Il Grande Gatsby", "Tutta colpa di Freud", "Immaturi" e tante altre con protagonisti grandi attori che sapranno far ridere, commuovere e ed emozionare; venerdì e sabato, perchi ama le biografie, l’avventura, gli intrighi l’azione o la fantascienza, sono in calendario film come "Bohemian Rhapsody" o "Interstellar", la cui proiezione è programmata per il 20 luglio in occasione del 50 esimo anniversario dell’allunaggio del 1969.