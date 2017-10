Milano, un cinema "da film": al via le proiezioni su una barca in navigazione sul Naviglio

A Milano il cinema sale in barca. Tutto merito del "Cinema Bianchini", che ha ideato e organizzato una vera e propria sala cinematografica su una barca che solcherà lentamente le acque del Naviglio.

L'imbarcazione, curata nei minimi dettagli e molto simile alle antiche chiatte, partirà ogni sera alle 19.30 dalla Darsena e percorrerà i Navigli mentre i clienti potranno godersi il doppio spettacolo del film e del panorama che li circonda.

Il primo appuntamento è per venerdì 13 ottobre, quando in programma c'è la proiezione de "La leggenda del pianista sull'oceano".

"Il cinema è sempre stata la serata per definizione, quella per vivere stupende emozioni evadendo dalla realtà ed immergendoti in un mondo pieno di stupende sensazioni - spiegano gli organizzatori -. Noi crediamo che una serata perfetta sia però l'insieme di più fattori che se combinati nella maniera corretta ti offrono un'esperienza indimenticabile e davvero diversa dal solito".

"Abbiamo aggiunto una grande programmazione di film del passato da rivedere con calma e in un contesto favoloso - continuano -. A tutto questo abbiamo posto una grande attenzione ai particolari così da porti sempre al centro di tutte le nostre attenzioni. Ed ecco che l'immaginazione si è fatta realtà, il Cinema Bianchini ti aspetta per una serata da sogno".

"Qui - assicurano ai futuri clienti - sarai come dentro ad un film, Milano tutta intorno a te si rifletterà nelle acque del Naviglio. Nel cuore di Milano nel caratteristico quartiere dei Navigli, ti imbarcherai su una caratteristica barca. La frenesia cittadina sarà lasciata dietro di te, qui un luogo caldo ed accogliente ti attende per un'esperienza sensazionale".

Incluso nel costo del biglietto, 14 euro, tutti i clienti avranno coperte, plei, tisane calde e un prosecco. Tutto per una "serata da sogno".