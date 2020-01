A Milano il primo Cinema in un luogo incredibile

È Milano la città in cui il Cinema è arrivato in una location inaspettata.

Per pochi weekend il maxi schermo di Cinema Bianchini arriva a illuminare la Piscina Cozzi, capolavoro architettonico, con una selezione di titoli imperdibili. Ad arricchire ulteriormente l'esperienza, la possibilità di abbinare una cena alla proiezione del film. A Cinema Bianchini un'iniziativa di grande impatto emotivo ti aspetta ogni Sabato e Domenica a partire dalle 21.

A corredo dell'esperienza un palinsesto di eventi, tra cui spettacoli con dimostrazioni di battaglie navali in acqua, esibizioni di tuffatori professionisti, presentazioni di grandi registi e proiezioni tematiche.

Informazioni utili

Quando: il Sabato e la Domenica, a partire dalle ore 21.

Dove: Piscina Cozzi - viale Tunisia, 35, 20124 Milano

Biglietto: 12€ (accesso in esclusiva alla struttura e proiezione del film) oppure 37€ (accesso in esclusiva alla struttura, proiezione del film e cena di quattro portate)

Bambini gratis: per ogni adulto pagante, un bambino fino a 5 anni entra gratis. Per biglietto+cena il bambino fino a 10 anni, se condivide il menù dei genitori, entra gratis.

Prima del film, un divertente e interessante cinegiornale ti racconterà la storia della Piscina Cozzi.

Assistenza: cinemabianchini@vanitasclub.org / Whatsapp: +39 333.1704695

Attenzione, durante la serata non sarà possibile accedere alla vasca.

Vuoi abbinare la cena?

Curati menù ti aspettano, a scelta tra proposte di terra, di mare, vegetariane e vegane, grazie alla professionalità di un catering d’eccezione.

È possibile inoltre richiedere menù senza glutine oppure personalizzati sulla base di intolleranze o allergie.

Per maggiori informazioni, e per riservare la tua esperienza: www.cinemabianchini.it/splendido

Vuoi sapere cosa c'è in programazione il prossimo week-end?

Clicca qui.