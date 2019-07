Cinema gratis sotto le stelle: a luglio proiezioni in parchi e luoghi storici

“Da domani sera, martedì 2 luglio, ricomincia la consueta rassegna cinematografica estiva del Municipio 2 denominata Cinema diffuso". Questo l'annuncio di Samuele Piscina, presidente del Municipio 2, e Marzio Nava, assessore municipale alla cultura. Ad aspettare il pubblico, fino al 27 luglio, proiezioni a costo zero sotto le stelle.

Il programma

La rassenga, giunta alla seconda edizione, proporrà quattordici diversi film proiettandoli all'aperto in parchi e luoghi storici del municipio. In programma sia pellicole recenti che cult, per soddisfare i gusti di tutti. "Dopo il successo del 2018 - continuano Piscina e Nava - quest’anno abbiamo pensato di fare le cose più in grande, triplicando le sedi dove saranno proiettati i filmati". Alla storica location del parco Finzi con la sua splendida villa Batthyàny in via Sant’Erlembardo si aggiungono infatti Cascina Turro in piazza Governo Provvisorio e la sede più moderna del Parco Franca Rame in via Tremelloni - via Gassman. I quattordici film verranno proiettati dalle 21 sempre gratuitamente, dando a tutti i cittadini la possibilità di uno svago e di un momento di aggregazione culturale".

(La locandina dell'iniziatica)