Cinema - Lo specchio e il suo doppio

CINEMA: A MILANO LA TRILOGIA GOTICA DI LUCA CASERTA la "trilogia del doppio" sarà proiettata per la prima volta in versione integrale Sabato 25 marzo alle 19.00, presso Spazio Albatros (viale Lombardia 19, Cinisello Balsamo - Milano), la trilogia gotica del regista Luca Caserta sarà proiettata per la prima volta nella sua versione integrale nel corso dell'evento "Lo specchio e il suo doppio". Il pubblico potrà così assistere a "Dentro lo specchio" (2011), "Dal profondo" (2014) e "L'altra faccia della luna" (2016), i tre cortometraggi che compongono la "trilogia del doppio", volta a indagare il lato oscuro dell'animo umano e i "mostri" che in esso possono celarsi dietro le maschere del quotidiano. Alla proiezione interverrà l'autore, che al termine parlerà della genesi del suo lavoro e risponderà alle domande degli spettatori. L'evento è a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, quindi è consigliata la prenotazione. Nato e cresciuto in una famiglia di registi e attori, Luca Caserta, già regista e autore teatrale, si è diplomato in Filmmaking presso l'Accademia di Cinema di Cinecittà (Roma), specializzandosi in regia e sceneggiatura cinematografica sotto la guida di Carlo Lizzani. I film, prodotti da Nuove Officine Cinematografiche e recensiti su CIAK da Stefano Lusardi, sono stati presentati con successo a vari Festival nazionali e internazionali, tra cui Festival di Cannes, Premi David di Donatello, European Short Film Festival (Berlino), Festival International de Courts Métrages (Parigi), I've Seen Film Festival (Milano), MArte Live (Roma), Festival FuturoPresente (MART - Rovereto), per citarne alcuni. "Dal profondo" è distribuito negli U.S.A. e worldwide da IndiePix Films con il titolo "Out of the Depths". "L'altra faccia della luna", capitolo conclusivo della trilogia, si è di recente classificato semifinalista al Los Angeles Cinefest 2016 e all'Hollywood Screenings Film Festival 2017, oltre ad aver vinto la Menzione d'Onore della Giuria al Canada's World International Film Festival 2017. Il film, tuttora in concorso a numerosi Festival, verrà presentato in anteprima a Spazio Albatros proprio nel corso dell'evento. Un'ottima occasione, quindi, per poter vedere al completo l'opera di Luca Caserta e approfondire insieme a lui i significati e le simbologie del suo lavoro. L'evento è organizzato da Le Officine 19. Per info e prenotazioni: info@leofficine19.com.