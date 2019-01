Cinema pattinando sul ghiaccio

Solo fino al 20 Gennaio 2019 Cinema Bianchini porta i più bei film Medusa sulla pista di pattinaggio di piazza Città di Lombardia - Milano.



Un’iniziativa speciale di solo un mese, realizzata in collaborazione con Fondaco-Arti Minime, per accompagnare le Feste di milanesi e non con le pellicole più divertenti degli ultimi anni, da rivedere pattinando, oppure rilassandosi nell’area lounge situata davanti alla pista, gustando sfiziosi snack, scaldandosi con morbide coperte e calde tisane Valverbe.



L'iniziativa è disponibile tutte le sere a partire dalle 21:00, inclusa nel biglietto per pattinare, a 9,99€ per persona.



La programmazione è consultabile sul sito www.cinemabianchini.it/pattinando/; la prenotazione è consigliata.