A Il Centro cinema all'aperto gratis: programmazione film 2019

A Il Centro torna il Cinema all’aperto con film gratis.

Dall’8 giugno al 2 Agosto 2019, nell’area allestita all’esterno (ingresso 1 – fronte Viridea), si potrà assistere gratuitamente alle 26 serate dedicate ai migliori film degli ultimi anni.

Sette settimane ricche di appuntamenti per soddisfare ogni preferenza che faranno riscoprire l’essenza magica della settima arte.

Il palinsesto prevede:

– mercoledì, serata dedicata ai film di animazione, fantascienza e avventura per i più piccoli ma anche per i grandi

– giovedì, film per gli appassionati dei grandi film italiani e internazionali, spaziando dalla commedia, all’avventura fino al genere drammatico

– venerdì e sabato, film musicali e fantascienza

Mercoledì 19 giugno - Bumblebee

Giovedì 20 giugno - Immaturi

Venerdì 21 giugno - Justice League

Mercoledì 26 giugno - Cicogne in missione

Giovedì 27 giugno - Un viaggio a 4 zampe

Venerdì 28 giugno - Ligabue Campovolo: il film

Mercoledì 3 luglio - Angry Birds

Giovedì 4 luglio - Un'estate in Provenza

Venerdì 5 luglio - Spiderman: un nuovo universo

Mercoledì 10 luglio - Il GGG (Grande Gigante Gentile)

Giovedì 11 luglio - Benvenuti al Sud

Venerdì 12 luglio - Bohemian Rhapsody

Mercoledì 17 luglio - Smallfoot: il mio amico delle nevi

Giovedì 18 luglio - Come un gatto in tangenziale

Venerdì 19 luglio - Wonder Woman

Sabato 20 luglio - Interstellar

Mercoledì 24 luglio - The Lego Movie II

Giovedì 25 luglio - Noi e la Giulia

Venerdì 26 luglio - Shazam

Mercoledì 31 luglio - Sherlock Gnomes

Giovedì 1 agosto - Tutta colpa di Freud

Venerdì 2 agosto - Aquaman

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21:30. In caso di maltempo la proiezione verrà annullata e non posticipata.