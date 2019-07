Barrio’s Impact Film Festival 2019

Il 18 Luglio nasce il Barrio’s Impact Film Festival, il primo festival ad alto impatto sociale!

Inclusivo, sostenibile, collettivo, partecipato, educativo, ricreativo, culturale, ispirazionale.

Anteprime, Ospiti, Cult per oltre 8 settimane di eventi speciali nello storico Auditorium Edi

Barrio’s, il Barrio’s Live, dove registi indipendenti, temi di attualità e tanti film si incontreranno

con la voglia di confrontarsi e conoscere tante e nuove idee.

Perché la Barona?

Un’area residenziale di 150.000 persone può certamente essere un luogo dove proporre

un’iniziativa come il BIFF, un punto d’incontro, d’intrattenimento e di riflessione, per offrire

un’alternativa, piantare un nuovo seme nel cemento delle periferie, creare impatto.

L’edizione zero del BIFF - Barrio’s Impact Film Festival è completamente autoprodotta da

Movieday e Teatro Edi Barrio’s grazie alla disponibilità di tutti gli ospiti e dei partner che

hanno contribuito: Marco Gianstefani, Silvio Laccetti, Claudio Jampaglia, Lucio Basadonne,

Fabio Martina, Sandra Vannucchi, Lo Scrittoio.

Qui tutti i dettagli del programma e le informazioni sugli innovativi CINEx, il cuore degli

eventi della prima edizione del BIFF: http://bit.ly/BIFF_2019

Edi Barrio’s

Il centro d’aggregazione giovanile Barrio’s nasce nel 1997 grazie all’esperienza di solidarietà di

Comunità Nuova onlus e del suo Presidente Don Gino Rigoldi, al sostegno economico

dell’Associazione Amici di Edoardo Onlus e al Comune di Milano che ha concesso lo spazio.

Il Barrio’s è uno dei più attivi centri di aggregazione giovanile di Milano. Collocato nel quartiere

della Barona, zona periferica in cui i giovani vivono sovente una situazione di marginalità e

disagio, il Barrio’s è un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma per l’intera

città.

Movieday

AL CINEMA DA PROTAGONISTI

Non vogliamo cambiare il mondo,

ma solo il modo di vederlo

La prima piattaforma web che consente a individui e associazioni di organizzare proiezioni nei

cinema ed ai registi indipendenti di auto-distribuirsi, attraverso il diretto coinvolgimento delle

comunità locali.

Già oltre 100.000 persone hanno organizzato e partecipato ad eventi Movieday, oltre 100

filmmaker indipendenti hanno auto-distribuito i propri film, 280 cinema sono disponibili sulla

piattaforma, e oltre 5.000 organizzazioni hanno valorizzato la propria mission grazie agli eventi

Movieday.

CINEx

Adunata di Filmmaker italiani indipendenti, autori di film ad alto impatto sociale.

Ogni Filmmaker presenta un proprio film e dopo la proiezione terrà un breve talk ispirazionale

(di derivazione TEDx) sul proprio fare cinema, per produrre un positivo impatto sul mondo.

Dopo il talk, il pubblico verrà stimolato a fare domande su come iniziare o sperimentare la

professione di filmmaker.

Infine, il pubblico assegnerà un voto ed una motivazione ad ogni regista e il più votato riceverà

la targa BIFF Audience Award e un premio Movieday.

INFO E BIGLIETTI

http://bit.ly/BIFF_2019

Le proiezioni si svolgeranno all’interno del Teatro Edi Barrio’s, con aria condizionata.

Piazza Donne Partigiane, Milano

Prevendite Movieday 4 euro

In cassa 5 euro

Link utili

Sito: http://barriosimpactfilmfestival.it/

Facebook: https://www.facebook.com/movieday.community