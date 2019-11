Die mauer nel trentennale della caduta del muro di Berlino

Nel trentennale della caduta del muro di Berlino Frigoriferi Milanesi, Il Cinemino, Il Goethe Institut, l’Archivio Ugo Mulas e Gariwo organizzano per sabato 9 novembre una giornata di mostre, proiezioni e riflessioni, che si terrà ai Frigoriferi Milanesi (via Piranesi 10, Milano).



Di seguito il programma:



ore 17.00

Presentazione di un frammento della sequenza Archeologica/Berlin (1976) della fotografa Antonia Mulas (1939 – 2014)

Introduzione di Silvia Paolo e Giorgio Zanchetti



ore 18.00

Lo storico Marcello Flores (Professore all’Università degli Studi di Siena e direttore del Master Europeo in “Human Rights and Genocide Studies”) parlerà della storia del Muro.



ore 18.20

Intervento di Katrin Ostwald-Richter (Direttrice del Goethe-Institut Mailand)



ore 18:40 Proiezione del fim “Die Mauer” di Jurgen Böttcher.

Un film sugli ultimi giorni del Muro di Berlino nel centro della città intorno a Potsdamer Platz e alla Porta di Brandeburgo, in cui lo smantellamento del muro pervade i sensi. Il film più rappresentativo sulla caduta del Muro di Berlino in cui le immagini sono mostrate sullo sfondo acustico di macchine edili, masse curiose e l’arrivo inarrestabile dei media. Die Mauer riflette l’anima di Berlino in quei giorni di cambiamento.



Per partecipare non è necessaria alcuna tessera, ma sarà possibile sottoscrivere la tessera del Cinemino, valida fino al 31 dicembre 2020.



Regia:Jurgen Böttcher

Fotografia:Thomas Plenert

Montaggio:Gudrun Steinbruck

Produzione:VEB DEFA - Studio für Spielfilme

In collaborazione con:Frigoriferi Milanesi, Goethe Institut, Archivio Ugo Mulas, Gariwo