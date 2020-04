Concerti e cinema, torna il drive-in in Lombardia? L'idea della Regione (con un progetto vero)

Cinema, concerti e teatro da gustarsi comodamente in auto. Come nell'America degli anni Cinquanta in piena epoca rockabilly. L'idea, in tempi di Covid-19, torna in auge al Pirellone. E non è una boutade: ma un progetto con fondamenta. Lo sottolinea una nota della Regione Lombardia.

"Nella nostra programmazione annuale avevamo già previsto la creazione di drive-in - ha spiegato nelle scorse ore l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli - uno strumento di per sé affascinante che oggi assume una dimensione ancora più attuale perchè permette di fruire in grande sicurezza dell'arte cinematografica".

La sperimentazione potrebbe partire dal Lago di Garda, al Vittoriale degli Italiani, la celebre casa-museo dannunziana diretta dal professor Giordano Guerri.

Per il progetto pilota, dunque, lo scenario sarà degno delle grandi occasioni: "Fin da quando, l’anno scorso, con l’assessore Galli abbiamo incominciato a progettare la pavimentazione dell’Anfiteatro anche come cinema all’aperto - sottolinea Guerri - la sciagura del Coronavirus ha accelerato il progetto del drive-in al Vittoriale”. Nel progetto si parla di una struttura capace di ospitare un drive-in da 50-60 posti auto per oltre un centinaio di spettatori.

Un luogo suggestivo per il primo drive-in lombardo che sarà anche un ritorno al passato. "D’Annunzio, che fra i primi si fece costruire un cinema privato in casa, sarebbe felice, come me, di dare questo segno di vitalità e di ripresa della gioia di vivere", conclude l’assessore.