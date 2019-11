Milano, al via le prevendite per Frozen II: per i primi 5.000 all'Uci Cinemas in regalo la "coperta di Frozen"

Dopo anni d'attesa, è quasi tutto pronto per il ritorno di Frozen al cinema. Per i fan più 'fedeli' Uci Cinemas ha preparato una gradita sorpresa: i primi 5.000 che presenteranno alle casse dal 27 novembre il biglietto acquistato online riceveranno in regalo “la calda coperta di Frozen II”.

Frozen II – Il Segreto di Arendelle

Il 27 novembre nelle multisale del Circuito Uci Cinemas arriva Frozen II – Il Segreto di Arendelle, il sequel del lungometraggio animato del 2013 distribuito da Walt Disney Pictures che riporta sul grande schermo Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven.

La storia del film

I registi Jennifer Lee e Chris Buck accompagnano ancora una volta i protagonisti in un viaggio straordinario e pericoloso. Arendelle è sotto attacco da tutti gli elementi, solo svelare il segreto dietro i poteri magici di Elsa potrà salvare il regno e i suoi abitanti. Anche in questo capitolo nella versione italiana Elsa sarà doppiata da Serena Autieri, Anna da Serena Rossi, Olaf da Enrico Brignano e Kristoff da Paolo de Santis.

Come acquistare le prevendite per Frozen II

È possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere a Frozen II – Il Segreto di Arendelle anche presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di Uci Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto.