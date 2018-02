Dopo il grande successo della rassegna Giornate del cinema europeo contemporaneo gli istituti culturali europei e le rappresentanze diplomatiche raccolte nel Cluster EUNIC Milan, invitano in collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana e Milano Film Network il pubblico milanese alla terza edizione della manifestazione cinematografica europea, che si terrà dal 27 febbraio al 3 marzo 2018 presso lo Spazio Oberdan (ingresso gratuito).

Verranno proiettati film in lingua originale con sottotitoli in italiano provenienti da: Austria, Francia, Germania, Regione Vallone del Belgio, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svizzera, Polonia e Ungheria.