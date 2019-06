Cinema popolare all'aperto gratis al Giambellino: la programmazione 2019

Prende il via venerdì 21 giugno la rassegna "Scendi c'è il cinema", il cinema di quartiere nei cortili delle case popolari di Lorenteggio e Giambellino la cui programmazione era stata stoppata perché le case di distribuzione avevano negato la liberatoria per proiettare film recenti (usciti negli ultimi due anni) in forma gratuita.

"Abbiamo lottato per fare la rassegna che volevamo con i film scelti dagli abitanti, non ce l'abbiamo fatta. Ci hanno detto che dovevamo scegliere film ormai fuori dal circuito cinematografico - riferiscono gli organizzatori - Abbiamo lottato per non essere una rassegna di serie B, perchè vogliamo fare cultura gratuitamente con gli abitanti del nostro quartiere. Abbiamo vinto. Lucky Red, I Wonder Pictures, Fandango, Officine UBU e Archimede film di Matteo Garrone hanno deciso di stare al nostro fianco garantendo una rassegna ricca di titoli e il più vicino possibile a quanto ci siamo immaginati".

Cinema all'aperto gratis, poi, ci sarà anche al Il Centro di Arese.

La programmazione film 2019 (anguriata 20.30, inizio proiezione film 21.30)

21 giugno - Sulla mia pelle (via Odazio 7)

22 giugno - Due sotto il burqa (via degli Apuli 5)

28 giugno - Mike sulla luna (via Murialdo 9)

29 giugno - Benvenuti ma non troppo (via degli Apuli 2)

5 luglio - Le conseguenze dell'amore (via Odazio 9)

6 luglio - La mia vita da zucchina (via Manzano 4)

12 luglio - La profezia dell'armadillo (via Lorenteggio 177)

13 luglio - Reality (via Odazio 8)

19 luglio - Pranzo di ferragosto (via Segneri 4-6-8)

20 luglio - Quasi nemici (via Odazio 7)