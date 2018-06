"Cinemadays": dal 9 al 15 luglio tornano le proiezioni a 3 euro

Cinemadays, l'iniziativa promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) in collaborazione con l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (Anica), torna dal 9 al 15 luglio.

La manifestazione, creata per riavvicinare il pubblico alle sale cinematografiche, vedrà i cinema aderenti offrire proiezioni con prezzo ridotto, a partire da 3 euro. Nuove propozioni per Cinemadays sono in programma anche dall'1 al 4 ottobre; dal 9 al 15 agosto, invece, verranno presentate diverse anteprime della prossima stagione cinematografica. Di seguito i cinema che partecipano all'iniziativa.

Le sale aderenti a Milano e provincia

Anteo Palazzo del Cinema

Arcobaleno Film Center

Ariosto

Cinema Arlecchino

Cinema Teatro Martinitt

Citylife Anteo

Ducale Multisala

Mexico

Multisala Centrale

Multisala Colosseo

Multisala Eliseo

Orfeo Multisala

The Space - Milano Odeon

UCI Cinemas Bicocca

UCI Cinemas Certosa

UCI Cinemas Gloria

UCI Cinemas Milanofiori (Assago)

The Space Cerro Maggiore (Cerro Maggiore)

UCI Cinemas Pioltello (Pioltello)

The Space Rozzano (Rozzano).