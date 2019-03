Tornano i CinemaDays: film a 3 euro per 4 giorni, ecco tutti i cinema che aderiscono

Tornano i CinemaDays, l'iniziativa voluta dal ministero dei beni culturali e dall'associazione nazionale industrie cinematografiche per permettere a tutti di avvicinarsi quanto più possibile al cinema.

Per questo dall'1 al 4 aprile i biglietti per le sale, comprese quelle di Milano, costeranno 3 euro per tutti i film in programmazione.

"Questa iniziativa promozionale fa da apripista alla Grande Estate di Cinema che ci aspetta per il 2019 - spiega Anica -. Un primo assaggio lo abbiamo avuto attraverso un video promozionale, già nelle sale dalle vacanze di Natale e che preannuncia un’Estate cinematografica come non si è mai vista prima. L’obiettivo è di rilanciare l’intrattenimento in sala anche durante i mesi più caldi, allineando il mercato cinematografico italiano ai principali mercati mondiali, che hanno uscite di grande rilievo in tutti i mesi dell’anno, permettendo così una migliore distribuzione dei film durante tutto l’anno. Al momento sono stati annunciati tanti blockbuster americani e, a breve, si comunicheranno anche le prime visioni di Film Italiani e di Cinema d’Autore. L’obiettivo - concludono dall'associazione - è avere una line up di film in grado di soddisfare i desideri di tutte le audience".

Cinemadays, ecco le sale di Milano coi film a 3 euro: