All'Elfo Puccini torna domani "Cinemalteatro", in scena fino al 6 luglio

All'Elfo Puccini torna da domani Cinemalteatro, format d'intrattenimento teatrale a forte coinvolgimento del pubblico, in scena fino al 6 luglio.

Attraverso il teatro si veicolano infatti le storie dei grandi film, ognuno dei quali ha una regia specifica e una precisa modalità di coinvolgimento del pubblico. Non esistono regole in questo format: è infatti possibile entrare in sala a spettacolo iniziato o con il cellulare acceso. Anche questo fa parte di Cinemalteatro. Testi e regia di Loris Fabiani.