Al Cinemino la serata dedicata alla Sea Watch 3: "Le ragioni di Carola: tu cosa avresti fatto?"

'Le ragioni di Carola: tu cosa avresti fatto?' è il tema della serata organizzata l'8 luglio al Cinemino per riflettere sulla recente cronaca con la proiezione del film 'Styx' di Wolfgang Fischer.

La proiezione sarà introdotta dagli avvocati penalisti del Direttivo della Camera penale di Milano, promotori della lettera al Presidente della Repubblica sul caso Sea Watch 3.

Styx racconta la storia di Rike, quarant'anni, medico a Colonia. Decisa a prendersi una vacanza, parte in solitaria con la sua modernissima barca a vela da Gibilterra per raggiungere l'isola di Ascensione in mezzo all'Oceano Atlantico.

Dopo una tempesta si trova non lontano da un battello alla deriva pieno di immigrati che hanno urgente bisogno di aiuto. Rike manda diverse richieste di soccorso ma la guardia costiera le ordina di non immischiarsi.