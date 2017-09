Cinema all'aperto gratis a Bonola: il 6 e 7 settembre "Joy" e "Kung Fu Panda 3"

Mercoledì 6 e giovedì 7 settembre Cinequartiere, l'iniziativa del Comune di Milano e Sky Italia che ha portato dodici film in sei diversi quartieri di Milano, arriva in via Kant, nel quartiere Bonola, con due proiezioni gratuite.

In programma: Joy, il film diretto da David O. Russell su un'inventrice determinata dalla vita difficile (6 settembre, ore 21:45), e Kung Fu Panda 3, il cartone animato diretto da Jennifer Yuh e Alessandro Carloni (7 settembre, ore 21:45).

Il mini truck messo a disposizione da Sky Italia permette di vedere i film su una delle fiancate del furgone stesso, sentendo l'audio attraverso cuffie wi-fi. Ingresso gratuito fino a esaurimento (circa 100 i posti a sedere).