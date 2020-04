Cineteca, un documentario su Milano e tanti film per bambini

Dal 4 maggio l'Italia inizia la fase di riapertura dopo il lungo periodo di lockdown. La Cineteca di Milano propone per l'occasione un palinsesto dedicato alla sua città, per riscoprirla attraverso i suoi tesori in pellicola!



La piattaforma inoltre si rinnova con un nuovo layout, nuove funzionalità come il live streaming e nuove sezioni attraverso cui esplorare le centinaia di materiali presenti.

Il documentario "Milano vive"

In streaming "Milano vive", un prezioso documentario dedicato alla città di Milano nel secondo dopoguerra. Commissionato nel 1954 dall’Amministrazione del Sindaco Virgilio Ferrari al regista Mario Milani, Milano vive è il primo filmato documentario promozionale di un ente pubblico in Italia. Attraverso i suoi fotogrammi in bianco e nero, ci offre uno spaccato significativo della città negli anni del boom economico. Uno spirito imprenditoriale e vitale che tutt'oggi la contraddistingue.



Online anche un documento unico: "I Bagni Diana" che consegna alla memoria una veduta della prima piscina pubblica di Milano situata presso l’Hotel Diana di Porta Venezia, girata da operatori Lumière nel 1896. Opera di straordinaria potenza espressiva proposto all'interno dell'omaggio è Mediolanum, film sperimentale di Ubaldo Magnaghi realizzato nel 1933 sulle guglie del Duomo, commissionato da Agfa, allora uno dei maggiori produttori cinematografici d'Europa.

Per chiudere lo speciale, viene proposto "L'uomo non è un microbo", pubblicità cinematografica animata realizzata dal duo di disegnatori milanesi Nino e Toni Pagot per la réclame del dentifricio Cetol, di divertente attualità, in cui microbi dispettosi che combattono la propria guerra contro l'igiene cercano di conquistare il corpo umano, naturalmente senza riuscirci. L'auspicio è quello di trovare anche noi il dentifricio per poter sconfiggere il Covid-19.

Il programma del week-end

Domenica 10 maggio dalle ore 10 disponibile in streaming per 24 ore, in collaborazione con CG Entertainment, il lungometraggio tratto dalla celebre serie animata per bambini ideata e diretta dal regista e animatore Enzo D’Alò. Un meraviglioso viaggio all’insegna dell’amicizia e del valore tanto della diversità quanto dell’unicità grazie alle avventure di Pipì, un simpatico orsetto lavatore, Pupù, un uccellino dolce e grassottello, e Rosmarina, un’affettuosa coniglietta, alla ricerca del Mapà, un'entità metafisica un po’ mamma e un po’ papà.

E' possibile scoprire il programma completo sul sito dedicato.