'Cintura rosa': ecco il corso gratuito di autodifesa femminile

Il corso di autodifesa femminile gratuito, 'Cintura Rosa' viene proposto alle donne dai 18 ai 30 anni da Aitd (Associazione Internazionale Tutela Diritti).

Le lezioni, pensate per le donne che si trovano nella fascia di età più a rischio violenza, si svolgeranno presso l'Associazione di Teatroterapia Angoli di Luce. L'obiettivo è insegnare la difesa "in tutte le accezioni della parola", come scrivono gli organizzatori dell'iniziativa.

Il corso prevede 10 lezioni di 2 ore a cadenza monosettimanale e si terrà in via Moroni 8, a Milano. Le lezioni, in programma ogni mercoledì dalle 20 alle 22, avranno inizio il 23 ottobre e termineranno il 18 dicembre.

"In questo corso - precisano gli organizzatori - si scoprirà che la difesa personale non è solo un insieme di tecniche ed insegnamenti per atterrare un avversario prima che sia lui a farlo, ma è soprattutto una difesa psicologica". Le lezioni affronteranno i seguenti argomenti: consapevolezza e sapere, focus sugli oggetti di difesa/offesa, forma mentale, percezione e azione, gestione dello stress. Per partecipare al corso è necessario scrivere a info@aitdonlus.it. I posti sono limitati. Per maggiori info: aitdonlus.com.