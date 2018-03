Cioccolandia Pioltello 2018

Dopo il successo dell'edizione 2017 siao lieti di potervi annunciare che torna anche quest'anno la festa del cioccolato della città di Pioltello. Nelle vie del centro storico non perdete bancarelle dei migliori cioccolatai e maestri pasticceri, degustazioni enogastronomiche e abbinamento cioccolato-vini, crepes, gelato e dolci prelibatezze, show cooking, sculture di cioccolato e per i bambini tanti divertimento con l'animazione degli Oompa Loompa, laboratori di cioccolato e una divertente area dedicata con laboratorio di disegno con il cacao e la divertente mungitura della mucca dal latte cioccolatoso. Inoltre, divertenti asinelli presenteranno il primo cioccolato prodotto con latte d'asina. Alle 17 non perdete poi la super merenda con il megapanino alla nutella di ben 10 metri! Vi aspettiamo