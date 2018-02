Circo (a)ndiamoci

Parada, l'associazione fondata nei primi anni Novanta dal clown franco algerino Miloud Oukili che aiuta i bambini di strada romeni, presenta il suo #nuovospettacolo. Protagonisti un gruppo di 6 artisti tra i 18 e i 36 anni, cresciuti all’interno della Fondazione Parada a #Bucarest, che, unendo circo contemporaneo e teatro, danno vita a una performance dove a fare la parte del leone sono giocoleria, magia e acrobatica.



Fundatia Parada da anni realizza attività in favore dei bambini e ragazzi in strada a Bucarest, contraddistinte dall’utilizzo di uno strumento innovativo: il circo. L’intervento di Parada avviene direttamente in strada, quasi a dire che la strada non è una malattia da curare, ma una condizione da cui uscire, se lo si vuole.



L’arte del circo è stata un’opportunità, un’offerta creativa di alternativa alla strada. Attraverso l’arte diventa possibile anche salire in alto, essere applaudito dal pubblico, e quindi riconosciuto come persona.



Parada intende ultimare il percorso di formazione artistico dei cinque giovani che, nell’anno 2012, si sono costituiti in equipe, al fine di acquisire maggiori competenze, responsabilità e autonomia. In questi anni, i ragazzi hanno seguito una formazione completa, su più versanti, artistico e psicologico, teorico e pratico.



Nel 2014, i ragazzi completeranno la formazione e cominceranno a svolgere e gestire direttamente laboratori per altri bambini e ragazzi. Il progetto mira a offrire ai ragazzi una professionalità artistica confacente con le proprie attitudini che produca autonomia.



Per maggiori informazioni: https://goo.gl/ZbxFG3