"CircoSpazio" è una rassegna di spettacoli dedicati al circo contemporaneo, che torna allo Spazio MIL di Seto San Giovanni con tre appuntamenti: sabato 18 febbraio, sabato 11 marzo e sabato 1 aprile; tre performances ricche di acrobazie, movimenti, tensione e divertimento, sempre senza animali in scena. Queste tre serate vogliono essere l'occasione per riportare l'attenzione sugli artisti impegnati a trasformare e innovare l'idea di circo tradizionale. Il primo appuntamento è sabato 18 febbraio alle ore 21.00: vedrà il ritorno della compagnia Madame Rebiné che presenterà al pubblico milanese il suo ultimo lavoro "Un eroe sul sofà": super Cosimo ha perso i poteri ed ora ha paura di tutto, spetta al suo fidato amico Aristòcane fargli coraggio ed aiutarlo a ritrovare la fiducia in sé stesso. Tra le mura di casa, alternando acrobatica, tip tap e musica, i protagonisti ci accompagneranno

