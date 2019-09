Corteo, una delle produzioni più amate e coinvolgenti del Cirque du Soleil arriva a Milano!

Il tour è pronto a sbarcare al Mediolanum Forum di Milano da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre.

Lo show è una produzione unica e ammaliante diretta da Daniele Finzi Pasca, che ha avuto la sua première a Montreal sotto al Big Top nell’aprile 2005. Da allora lo spettacolo si è rivelato un grandissimo successo in grado di stupire e meravigliare oltre 8 milioni di persone in 19 Paesi e in quattro diversi continenti.

Corteo è una processione gioiosa, una parata, una festa creata dall’immaginazione di un clown. Lo show unisce la passione di un attore alla grazia e alla forza di un acrobata, facendo immergere il pubblico in un mondo situato in uno spazio misterioso tra il paradiso e la terra, in cui il divertimento, la commedia e la spontaneità regnano sovrane.

Lo storia racconta di un clown che immagina il suo funerale, che ha luogo in un’atmosfera carnevalesca sotto gli occhi di angeli custodi. Contrapponendo il piccolo al grande, il ridicolo al tragico, la magia della perfezione al fascino dell’imperfezione, lo spettacolo sottolinea la forza e la fragilità del protagonista, così come la sua saggezza e gentilezza, al fine di mostrare un lato dell’umanità che risiede in tutti noi. La musica gioiosa di Corteo trascina gli spettatori in una grande celebrazione in cui l’illusione sfida la realtà.

Il concept e la disposizione del palco creano per gli spettatori un’atmosfera teatrale come nessuno show del Cirque du Soleil ha fatto prima d’ora. Le tende principali ispirate alla Torre Eiffel e quelle centrali (dipinte a mano) rendo l’idea della grandiosità del palco e anticipano la poesia di Corteo.

Il cast dello show include 51 acrobati, musicisti, cantanti e attori da tutto il mondo.

