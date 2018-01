Cisco in concerto a Milano con "il dinosauro acustico"

Venerdì 2 febbraio Cisco sarà in concerto allo Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia per presentare il suo nuovo progetto artistico.

“Il dinosauro acustico” è il modo di Cisco per ripercorrere una carriera dalle molteplici sfaccettature. In questo spettacolo trovano spazio tutti quei brani che non si incontrano nelle scalette estive del cantautore e fondatore dei Modena City Ramblers. “Augusto”, “Come se il mondo”, “Olmo”, “Diamanti e carbone”, tanto per citare gli ultimi brani da solista, accanto a cavalli di battaglia del calibro di “40 anni”, “Remedios la bella”, “In un giorno di pioggia”, riproposta qui in una versione melodica ed accattivante.



“Una delle cose che mi spinge ad organizzare concerti in acustico è la possibilità di mischiare le carte, di cambiare di data in data, pescando canzoni dal cilindro che non hanno molta possibilità di essere riproposte nelle date per così dire elettriche. Un po’ come riaprire un cassetto dove si custodiscono le gemme più preziose, un po’ come cambiare pelle da un giorno all’altro, consapevoli di rimanere sempre gli stessi.” Stefano “Cisco” Belotti