Cislianerfest 2018 - 5° edizione

Eventi, Musica, Birra e Servizio Ristorazione a Cisliano (MI) dal 31 Agosto 2018 al 2 Settembre 2018.



Appena tornati dalle vacanze non si può proprio riprendere la solita routine...

E allora cosa c'è di meglio che passare alcuni giorni (Venerdì, Sabato e Domenica) con i propri amici, assaporando una deliziosa samella e scherzando tra boccali colmi di un buon malto locale?

Cislianerfest nasce per portare divertimento, allegria e spensieratezza nel primo weekend di Settembre e grazie alle collaborazioni con club locali, vi sembrerà di essere ancora in vacanza. A tal proposito saranno presenti le auto tuning, le bellissime Vespe, un toro meccanico ecc. che renderanno ancora più piacevole la vostra partecipazione all'evento. Al Cislianerfest troverete sì una buonissima birra e del sano e genuino spasso, ma soprattutto un grande amore verso la Musica, il quale viene espresso attraverso un Contest a premi, organizzato in collaborazione con Massive Arts Studios (rinomato studio di registrazione alle porte di Milano).

Tanti artisti e band, nuovi e non, saliranno sul nostro palco e daranno prova di quello che sono. Questi tre giorni vogliono essere, oltre che uno prezioso spazio per promuovere la loro musica, per permettere loro di esprimersi grazie al contest, un nostro incentivo a non lasciare mai questa strada, perchè, prima di tutto, è bene ricordare che si suona per sè, per avere conforto e amicizia in ogni giorno di questa stupenda vita! E non per ultimo ci auguriamo che sia un veicolo di affetto per creare una grande famiglia... dove la festa non è festa senza MUSICA, qui a Cisliano, qui al Cislianerfest



LIVE CONTEST MUSICALE PER BAND E SOLISTI



Una giuria di qualità giudicherà le esibizioni secondo validità artistica/compositiva, originalità e capacità interpretativa. Fra i giurati anche i ragazzi dei Massive Arts Studios che vantano un curriculum fenomenale nella collaborazione con artisti nazionali ed internazionali (30 Seconds to Mars, Black Eyed Peas, Justin Bieber, Mina, Vasco, Tiziano Ferro ecc... se vuoi saper quali altri artisti hanno registrato presso i loro studios, clicca qui). Tanta professionalità e tanto affetto, un service d'eccezione, un palco fenomenale e soprattutto ogni genere musicale è ben accetto... insomma un'occasione unica!! (Leggere bene il regolamento al link di inizio paragrafo).



Premi:



Ai primi 3 gruppi classificati verranno consegnate targhe di riconoscimento e assegnati i seguenti premi:



- Primo classificato: registrazione di un brano presso "Massive Arts Studios" di Milano e promozione del singolo attraverso l'ufficio stampa "0371 Music Press";



- Secondo classificato: buono del valore di € 150 utilizzabile presso le sale prove "Massive Arts Studios" di Milano;



- Terzo classificato: buono del valore di € 100 utilizzabile presso le sale prove "Massive Arts Studios" di Milano.



Ai primi 3 solisti classificati verranno consegnate targhe di riconoscimento e assegnati i seguenti premi:



- Primo classificato: registrazione di un brano presso "Massive Arts Studios" di Milano;



- Secondo classificato: buono del valore di € 100 utilizzabile presso "Lucky Music” di Milano;



- Terzo classificato: buono del valore di € 50 utilizzabile presso "Lucky Music” di Milano.

DICONO DI NOI



"Il talent scout cislianese ha fatto il tutto esaurito"

- Il Giorno 2016 -



"Cislianerfest: musica e divertimento. Tutto il paese si accende nel weekend. [...] si è conclusa con grande successo la terza edizione del contest. Venti i partecipanti, tra solisti e band [...] ottima riuscita per l'evento, che anno dopo anno, sta crescendo in termini di qualità e successo."

- Settegiorni 2016 -



"Un successo la seconda edizione del concorso. [...] Musica per tutti i gusti, atmosfera amichevole e tanto divertimento. Il Cislianerfest, giunto quest'anno alla seconda edizione, si è rivelato ancora un gran successo. [...] Quest'anno il piatto forte dell'evento è stato il contest musicale, organizzato in collaborazione con l'aiuto del Massive Arts Studios di Milano."

- Settegiorni 2015 -



" Cislianerfest: esordio sprint e piazza piena.

Grande successo per le tre giorni di musica [...] "

- Settegiorni 2014 -



" Boom di Cislianerfest.

Non si può certo negare che "Cislianerfest", la manifestazione musicale andata in scena sulla piazza di Cisliano nelle tre serate dello scorso fine settimana, da Venerdì 5 a Domenica 7 (finalissima con 8 tra gruppi e solisti a contendersi la vittoria e la conquista dei premi in buono acquisto del valore di 500, 300, 200 euro in base alla posizione sul "podio"), sia stato un successo che ha dato una scossa al paese. [...] "

- Ordine e Libertà 2014 -

